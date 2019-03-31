На Дворцовую площадь 9 мая выведут около 100 единиц техники

На гусеницы техники наденут резиновые "башмаки", чтобы не повредить Дворцовую. Фото: pixabay.com

На гусеницы техники наденут резиновые "башмаки", чтобы не повредить Дворцовую. Фото: pixabay.com

Жители Санкт-Петербурга увидят комплексы С-400, “Искандеры”, танк Т-34 и другие модели.

На парад Победы в Санкт-Петербурге на Дворцовую площадь выведут около 100 единиц техники, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 31 марта.

Так, для жителей Санкт-Петербурга по площади проедут бронетранспортеры БТР-82А, бронированные джипы “Тайфун-К”, комплексы С-400, “Искандеры”, “Панцирь-С1”. Покажут петербуржцам и гусеничную технику — танки Т-72Б3, БМП-3. Чтобы гусеницы не повредили улицы Санкт-Петербурга, на машины наденут резиновые “башмаки”.

Сейчас на аэродромах Ленобласти начали подготовку к параду, сообщили в ЗВО.

Парад Победы традиционно проходит 9 мая — то есть готовиться к нему начали более, чем за месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что танкисты тренировались сбивать дроны в Ленобласти.