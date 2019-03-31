Танкисты тренировались сбивать дроны в Ленобласти

Мотострелковые части пробирались через зараженную область и отражали налет врага.

В Ленобласти танкисты тренировались сбивать дроны, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО. Мотострелковые части промаршировали к общему полигону, а по дороге на них, по замыслу командования, напали беспилотные аппараты. Военнослужащие отразили нападение, а затем пробрались через условно “зараженную” область.

Танкисты и мотострелковые части, добравшись до точки сбора, разбили лагерь и спрятали технику от врага. Затем боевую часть учений продолжили: танки и БМП вышли из укрытий и расстреляли условного врага. Всего сбили более 50 радиоуправляемых целей, в учениях поучаствовали 500 военнослужащих и примерно 100 единиц техники и вооружения, сообщили в ЗВО.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на полигоне в Ленобласти эвакуировали военные машины.