На полигоне в Ленобласти эвакуировали танки и тягачи

Военнослужащие проводили эвакуацию машин от танков Т-72 до тягачей МТ-ЛБ и бронированных “Тигров”. Фото: https://structure.mil.ru

Военнослужащие проводили эвакуацию машин от танков Т-72 до тягачей МТ-ЛБ и бронированных “Тигров”. Фото: https://structure.mil.ru

Более 30 единиц военной техники были эвакуированы военнослужащими ЗВО к ремонтным органам.

Как сообщают представители Западного военного округа сегодня, военная техника была эвакуирована с полигона в рамках комплексных занятий. Подобные тренировки проходят на логине в Ленинградской области на регулярной основе.

Военнослужащие проводили эвакуацию машин от танков Т-72 до тягачей МТ-ЛБ и бронированных “Тигров”. Таким образом были отработаны навыки эвакуации гусеничной и колесной техники при прохождении участков тяжёлого бездорожья.

Также военнослужащие отработали скорость и эффективность использования штатного оборудования ремонтно-эвакуационных машин и подручных средств при эвакуации застрявшей техники.

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