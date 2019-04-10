Шесть самолетов не смогли приземлиться в Пулково из-за Путина

Есть предположение, что самолеты не могли сесть, пока аэропорт не покинул президентский борт. Фото: Pixabay

Есть предположение, что самолеты не могли сесть, пока аэропорт не покинул президентский борт. Фото: Pixabay

Они кружили над городом на протяжении некоторого времени.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля. Ближе к вечеру по карте было видно, что сразу шесть лайнеров словно не решаются «сесть» в Санкт-Петербурге. Среди них были борты, следовавшие из Бишкека, Сургута, Нижнего Новгорода, Дубай, Чэнду и Москвы. Наблюдениями поделился Telegram-канал «Аварийный Петербург», который отметил, что «причина понятна».

Спустя мгновения стало ясно, что именно произошло – скорее всего, дело в том, что в Пулково собирался взлететь президентский Ил-96. Сейчас он уже покинул пределы аэропорта, значит, все самолеты смогут спокойно приземлиться.

Напоминаем, что Владимир Путин прилетал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в арктическом форуме. В рамках своего визита он пообщался с главами других государств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин встретится с президентом Исландии в Санкт-Петербурге.