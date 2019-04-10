Путин встретится с президентом Исландии в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на Арктическом форуме. Фото: Кремль
Владимир Путин на Арктическом форуме. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин намерен провести личную встречу с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном. Политики встретятся сегодня, 10 апреля, на полях пятого Арктического форума, проходящего в Петербурге.

По предварительной информации, лидеры стран Арктического союза будут обсуждать сотрудничество в сфере высоких технологий и рыбопереработки, а также взаимодействие фонда «Сколково» и исландских инновационных центров.

Отметим, что вчера, 9 апреля, в рамках форума Владимир Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин пошутил про финских туристов. Шуточное высказывание главной России было озвучено на полях Международного арктического форума, который сегодня стартовал в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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