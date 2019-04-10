Twitter удалил видео Трампа за музыку из Бэтмена

Президент Америки выпустил ролик в преддверии выборов, которые состоятся только в 2020 году.

Креативная идея Дональда Трампа не понравилась правообладателям сандтрека из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Кинокомпания Warner Bros посчитала, что президент не имеет права использовать композицию и направила жалобу в Twitter. Ее рассмотрели и через пару часов удалили пост Трампа.

К тому времени видеозапись успела набрать больше миллиона просмотров. Что именно происходило на ролике – сложно сказать, так как не удалось найти ролик. СМИ описывают происходившее там следующим образом: в видео, которое длилось две минуты, показывали все, что происходило в Америке за годы президентства Дональда Трампа. Таким образом он, видимо, пытался напомнить американцам о своих заслугах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что больной раком сенатор Беннет хочет участвовать в борьбе за пост президента США.