Кержаков поздравил сына с днем рождения в соцсетях

Бывший «сине-бело-голубой» посвятил своему ребенку пост в Instagram.

Фотографию с дитем он выложил 10 апреля. Она набрала уже больше 16 тысяч лайков. Люди в комментариях также поздравляют малыша и папу с двухлетием. Они считают, что ребенку повезло с отцом.

«Он ещё не понимает, КТО его папа. Вырастет, будет гордиться!», — пишет один из пользователей.

Праздник для сына организовала бывшая супруга Кержакова – Милана Тюльпанова. Она тоже поделилась снимком сына и оказалась более многословной. Девушка в очередной раз рассказала, как ей было тяжело, когда ее разлучили с ребенком, но теперь все в прошлом.

«Теперь каждое утро я знаю, что мне есть ради кого вставать с кровати», — написала она.

Напоминаем, что Кержаков и Тюльпанова продолжительное время боролись за сына. Футболист хотел, чтобы ребенка после развода оставили с ним, а вторая – добивалась того, чтобы дитя растила она.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кержаков уверен, что экс-супруга хочет его смерти.