Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека

В гробнице также нашли восковую голову. Фото: Скрин
В гробнице также нашли восковую голову. Фото: Скрин

Она лежала в саркофаге около 2,5 тысяч лет.

В экспедицию отправились, чтобы снять материал для канала Discovery. Операторы, снимая происходящее, даже не догадывались, что прямо под прицелом камер будет найден верховный жрец. Известно, что специалисты ездили в провинцию Эль-Минья – там они спустились в шахтах. Бродя по туннелям, они нашли около 40 разных мумий – все они когда-то были представителями богатого сословия.

Больше всего их заинтересовала гробница, которая была украшена необычными узорами. Ее смогли открыть только сообща. Внутри нашли не только останки неизвестного, но также его сокровища.

После ученые выяснили, что перед ними – жрец Тота, которого считали богом мудрости и магии. В саркофаге специалисты отыскали восковую голову – скорее всего, это слепок, сделанный с лица умершего священника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе в квартире была найдена мумия.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека
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