В Русском музее покажут редкие работы Айвазовского и Врубеля

Новая выставка откроется сегодня 11 апреля и продлится до 10 июня.

Сегодня в Санкт-Петербурге откроют экспозицию “Три петербургские коллекции” в Русском музее — она откроется в 16:00 11 апреля и продлится до 10 июня.

Впервые жителям Санкт-Петербурга покажут редкие работы Врубеля, Репина, Кустодиева, Айвазовского и других. Выставка пройдет в корпусе Бенуа на наб. канала Грибоедова. В четверг корпус работает с 13:00 до 21:00, а не как обычно с 10:00 до 18:00. Напоминаем, что вторник является выходным днем.

Музей покажет экспонаты из собраний трех семей Санкт-Петербурге — Наумовых, Березовских и Палеевых. Покажут не только живопись, но и скульптуры, графику, предметы прикладного искусства.

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