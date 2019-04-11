В Русском музее покажут редкие работы Айвазовского и Врубеля

По четвергам Русский музей работает до 21:00. Фото: pixabay.com
По четвергам Русский музей работает до 21:00. Фото: pixabay.com

Новая выставка откроется сегодня 11 апреля и продлится до 10 июня.

Сегодня в Санкт-Петербурге откроют экспозицию “Три петербургские коллекции” в Русском музее — она откроется в 16:00 11 апреля и продлится до 10 июня.

Впервые жителям Санкт-Петербурга покажут редкие работы Врубеля, Репина, Кустодиева, Айвазовского и других. Выставка пройдет в корпусе Бенуа на наб. канала Грибоедова. В четверг корпус работает с 13:00 до 21:00, а не как обычно с 10:00 до 18:00. Напоминаем, что вторник является выходным днем.

Музей покажет экспонаты из собраний трех семей Санкт-Петербурге — Наумовых, Березовских и Палеевых. Покажут не только живопись, но и скульптуры, графику, предметы прикладного искусства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Серебренников подготовил концерт для Пугачевой.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
врубель выставка живопись иван айвазовский культура открытие русский музей
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