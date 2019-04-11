В Песочном угнали Lexus за 7 миллионов рублей

За вторник в Петербурге угнали три иномарки — каждая стоила не меньше миллиона.

В поселке Песочный угнали Lexus за 7 млн рублей. За вторник в Санкт-Петербурга пропало три дорогостоящие иномарки, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 11 апреля.

Жительница Курортного района Петербурга — женщина 57-ми лет — сообщила полиции, что ее Lexus пропал с Ленинградской ул. в среду 10 апреля. Урон составил 7 млн рублей. Полицейские приступили к поискам, передают в полиции.

Во вторник в Санкт-Петербурге пропало три дорогих автомобиля: в Выборгском районе Петербурга исчез Hyundai Tucson. С Заречной, вероятно, угнали машину Kia Sportage. Наконец в Невском районе Петербурга владелец заявил о пропаже Toyota Rav4 с Народной улицы. Сумму ущерба в этих случаях полицейские не уточнили, но по каждому происшествию возбуждено дело о краже в особо крупном размере — а значит каждый автомобиль стоит не меньше 1 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге задержали автовора.