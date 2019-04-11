Переворот в Судане: власть захватил военный совет

Беспорядки в стране продолжаются с декабря 2018 года из-за дефицита и роста цен.

Армия Судана захватила власть в стране — президент уходит с поста, сообщает портал Baj News 11 апреля. Власть возьмет в свои руки военный совет, которым командует министр обороны Авад Бен Ауф.

Аэропорт столицы Судана Хартума закрыт, полиция не контролирует улицы. Армия задержала около 100 представителей сверженной власти. Точных данных о судьбе президента пока нет.

Беспорядки в стране продолжаются с декабря 2018 года — причинами стали повышение цен на продукты и бензин, и дефицит продовольствия. Европейские страны и США потребовали от президента Омара аль-Башира уступить требованиям народа. Президент ввел чрезвычайное положение, чтобы преодолеть кризис сроком на год в феврале, но парламент сократил срок режима до полугода.

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