Суд Чечни передумал списывать долги жителей за газ

Решение о “прощении” 9,3 млрд рублей приняли в Грозном в январе.

Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение о списании долгов жителей республики, сообщает ТАСС. Районный суд Грозного постановил “простить” населению 9,3 млрд рублей в январе — позже «Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляцию к этому решению.

По решению судьи, требование прокуратуры о списании удовлетворят частично.

Решение Заводского суда Грозного подтолкнуло жителей других регионов требовать такого же снисхождения и к ним. В Госдуме депутат предложил распространить инициатиаву по стране.

В Санкт-Петербурге подобное обращение подписали лидеры оппозиции из фракций “Яблоко”, “Партии Роста”, “ЛДПР” и других. Вишневский заявил, что по большинству долгов давно истек срок годности — и неправильно требовать их погашения, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.