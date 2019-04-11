Рельсы и шпалы мешают петербуржцам вовремя доехать до постели

Город разделен на части железнодорожными путями, которые невозможно вынести за его пределы. Власти Петербурга озвучили планы построить новые путепроводы, что может избавить нас от транспортного коллапса, до которого недалеко.

Автомобильные пробки мешают горожанам жить. Несмотря на проблемы, петербуржцы продолжают покупать квартиры в новых районах, откуда удобнее всего добираться до центра на своих колесах. Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург разделен железнодорожными магистралями, которые стремятся к четырем вокзалам в центре города и десятку сортировочных станций почти там же. Это создает много узких мест, буквально бутылочных горлышек, через которые ежедневно просачиваются сотни тысяч автомобилей. Поэтому обещания врио губернатора Петербурга Александра Беглова построить восемь новых путепроводов дают надежду на возможное кардинальное изменение дорожной обстановки в Северной столице.

На это нужно еще смотреть через призму планов продолжения переноса промышленных предприятий из центра города на его окраины. Значит, появятся новые места под массовую жилую застройку, что неизбежно приведет к еще большей нагрузке на дороги Санкт-Петербурга.

Ведь сейчас стало уже очевидным, что главной проблемой новых районов типа Кудрово-Мурино-Девяткино и т.д. стала их плохая транспортная доступность. Она порождена именно нехваткой дорог, вызванной в том числе, и ограничениями, налагаемыми железнодорожными магистралями внутри Петербурга. Число пробок растет с каждым новым введенным жилищным комплексом, и однажды это может стать критичным. Пробки могут стать навсегда окрашенными в красный цвет 9-10 баллов только потому, что где-то выдадут ключи очередной сотне новоселов.

И именно строительство новых путепроводов через железнодорожные магистрали может разгрузить Петербург от пробок и оставить задел для дальнейшего развития жилищного строительства в историческом центре города. Только хотелось бы, чтобы этих путепроводов было не восемь, а шестнадцать. Ну так, чтобы уж наверняка.