Петербургская таможня задержала Mercedes-Benz

Сотрудники Петербургской таможни и ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району задержали автомобиль «Mercedes-Benz e-200» 1996 года выпуска. Водитель транспортного средства нарушил таможенное законодательство.

Согласно материалам проверки, за государственным регистрационным номером, указанном в предъявленных водителем авто документах, зарегистрирована машина марки «ГАЗ …». Отмечается, что транспортное средство было утилизировано в 2013 году.

Сотрудники ОМВД России по Череповецкому району установили, что предъявленный бланк свидетельства о регистрации ТС поддельный — напечатанный на цветном принтере.

Автомобиль «Mercedes-Benz e-200» ввезли на таможенную территорию по процедуре временного ввоза в 2013 году. Срок которой истёк в марте 2014 года, сообщили в пресс-службе Петербургской таможни.

Водитель не сообщил о вывозе автомобиля с таможенной территории. В результате чего на него возбудили административное дело по факту передачи права пользования временно ввезенным физическим лицом транспортным средством без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза.

По данным Петербургской таможни, ущерб, нанесённый государству, составил более 600 млн рублей. Транспортерное средство изъяли и поместили на ответственное хранение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Выборгская таможня задержала «Фольксваген Джетта» с секретом.