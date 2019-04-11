Робота научили сортировать мусор на ощупь

В его пальцы вмонтированы специальные датчики Фото: Pixabay

В его пальцы вмонтированы специальные датчики Фото: Pixabay

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) наделили робота «суперспособностью» — сортировать мусор на ощупь. Об этом свидетельствует статья, которую представят на конференции RoboSoft 2019.

Чтобы качественно сортировать мусор, робот должен овладеть двумя навыками — захватывать предметы различной формы, а также определять на ощупь разницу между ними, сообщает Хайтек.

Вторая задача обычно решается посредством компьютерного зрения. Но и с ним случаются погрешности: часто мусор приходится сортировать по новой.

Поэтому разработчики MIT не стали использовать компьютерное зрение. Созданный ими робот определят предмет и его характеристики просто взяв его в руки. Его пальцы оснащены датчиками — с их помощью робот способен определить степень сжатия и растяжения объектов — его материал.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что новая система научит роботов взаимодействовать с любыми предметами.