С начала года в Петербурге собрали больше налогов, чем обычно

За ближайшие несколько лет бюджет города должен пополниться на 1 триллион. Фото: Pixabay
За ближайшие несколько лет бюджет города должен пополниться на 1 триллион. Фото: Pixabay

Это значит, что деловой климат в городе становится лучше.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на встрече с руководителем Управления ФНС России по Санкт-Петербурге Александр Гнедых рассказал, что собираемость налогов всего за несколько месяцев увеличилась на 15%. Это значит, уверяет глава города, что теперь петербуржцы чаще получают «белую» зарплату. Такой поворот событий не может не радовать, так как вместе с количеством налогов увеличивается и социальная защищенность горожан, говорится в сообщении Смольного.

Беглов напомнил, что перед администрацией стоит задача – к 2022-2023 году сделать так, чтобы бюджет Санкт-Петербурга пополнился до одного триллиона рублей. Успехи с налогами говорят о том, что нет ничего невозможного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Большую Конюшенную могут освободить от налогов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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