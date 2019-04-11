В душевой петербургского аквапарка обрушился потолок

О пострадавших пока не сообщается. Фото: http://aqua-rodeo.ru

О пострадавших пока не сообщается. Фото: http://aqua-rodeo.ru

Аквапарк находится на территории торгово-развлекательного комплекса “Родео-Драйв”. На месте работают экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.

Потолок в петербургском аквапарке, который распложен в ТРК “Родео-Драйв”, обрушился около 20:00 11 апреля. Об этом сообщает “Пятый канал”. Обрушение произошло в душевом помещении. Уточняется, что площадь обращения составила пять квадратных метров.

Сейчас на месте работают экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.

О пострадавших пока не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

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