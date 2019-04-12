Муниципальные выборы-2019 в Петербурге будут более конкурентными

Представители семи партий и движений сошлись на том, что в выборах-2019 будет участвовать больше кандидатов. Фото: Gazeta.SPb

Представители семи партий и движений сошлись на том, что в выборах-2019 будет участвовать больше кандидатов. Фото: Gazeta.SPb

Многие уверены, что грядущие выборы будут отличаться от тех, что проходили в 2014 году и прежде всего количеством и разнообразием кандидатов.

Выборы в муниципальные советы Петербурга пройдут совместно с выборами губернатора Петербурга в сентябре 2019 года. В четверг, 11 апреля, представители разных партий и движений в ходе пресс-конференции, прошедшей в АБН, объяснили, чего можно ждать от осенних выборов в Северной столице.

Кандидатов станет больше, а выбор — шире

Почти единодушно спикеры высказали мнение о том, что в выборах 2019 будет участвовать куда больше кандидатов. Координатор Центрального местного отделения ЛДПР Екатерина Лебедева сказала: «Главное отличие в количестве участников». Я надеюсь, будет зарегистрировано много человек. И будет выбор, а не как в 2014 году».

С тем, что выборы будут более конкурентными, согласился лидер движения «Патриоты Великого Отечества» и предвыборной платформы ГОЛ Николай Стариков. Он отметил: «В них, как говорят при приеме абитуриентов, будет больший конкурс на место».

Поддержал коллег и глава МО «Гавань», независимый депутат Сергей Соколов: «На протяжении долгих лет отсутствие предложения спровоцировало отложенный спрос. И я думаю, что в этом году, когда мы говорим, что будет большое количество кандидатов на одно место — это именно тот отложенный спрос, который в сентябре мы увидим».

Выбирать по партии или по делам — вопрос открытый

Представитель «Единой России», глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова высказалась в ином ключе и сказала, что выборы 2019 года не будут отличаться от выборов 2014. Также она отметила: “Люди будут выбирать по делам, а не по партийной принадлежности”. С этим согласилась Екатерина Лебедева: “Муниципальные выборы – это не махать флагами. А то, помог кандидат или нет”.

Однако по-другому высказался Николай Стариков. Он сказал, что как раз сейчас партийная принадлежность будет влиять на выбор избирателя: «Сегодня водораздел «свой-чужой» проходит по принципу «вы поддержали пенсионную реформу или нет». Если политическая партия поддержала пенсионную реформу, то я думаю, что рассчитывать на поддержку избирателя приходится значительно меньше».

На это Наталия Астахова отметила, что «Единая Россия» действительно могла потерять в рейтинге из-за пенсионной реформы. Но, по её мнению, не стоит путать федеральную власть, которая приняла реформу, и власть муниципальную, которая не решает такие вопросы. Максимум, сказала Астахова муниципальные депутаты могли подискутировать. По её мнению, не стоит спекулировать на пенсионной реформе.

О том, что «Единая Россия» в муниципальных выборах-2019 несколько сдаст позиции сказал член ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России» Александр Рахманин: «Я думаю, Единой России будет сложно набрать столько голосов, сколько раньше. Мы планируем выставить на выборы до 600 человек».

Представитель «Пиратской Партии» Федор Радух рассказал о методе работы своей партии: копировать всё лучшее, что есть у других. Астахова парировала: «Мы давно так работаем, как только пытаются работать наши коллеги».

Нужна ли школа для кандидатов в депутаты

Также кандидаты поспорили насчет нужности школ муниципальных депутатов, которую в частности сейчас организует ЛДПР. Астахова сказала, что в деле муниципальной власти важна преемственность и за полгода человеку ничему не научишь, такой человек, если придет к власти, может все разрушить. С этим согласился Соколов и отметил, что на муниципального депутата надо учиться минимум пять лет.

Точные планы прояснять рано

Касательно количества кандидатов, которых будут выдвигать, и округов, в которых они будут избираться, представители партий и движений не дали четких разъяснений. Объяснили тем, что программы не до конца готовы – это станет ясно к лету. Тезисы, рассказали представители, тоже ещё не до конца отработаны.