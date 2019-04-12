Квартирный пожар перекрыл Большую Московскую улицу (видео)

С пожаром боролись около 30 минут. Фото: https://vk.com/spb_today

С пожаром боролись около 30 минут. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожар в жилой квартире в Центральном районе произошёл сегодня около 10:52. На месте работали 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

В пятницу, 12 апреля, произошел пожар в жилой квартире дома 18 по улице Большая Московская в Центральном районе Петербурга. По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило около 10:52.

На место выехали 4 единицы техники и 17 спасателей. На месте выяснилось, что пожар произошел в трёхкомнатной квартира в четырехэтажном дома. Пламя распространилось на 10 квадратных метров.

Ликвидировать пламя удалось в 11:19. Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы события сообщали, что для ликвидации пожара спасатели перекрыли улицу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в Калининском районе среди бутылок алкоголя были найдены трупы.

Видео: https://vk.com/spb_today