В Петербурге более 30 единиц авиации примет участие в военном параде

Более 30 единиц авиационной техники пройдут в парадном строю авиации в праздновании дня Победы в Санкт-Петербурге.

В четверг, 9 мая, гостей и жителей Северной столицы ожидает удивительный авиационный парад, в котором примут участие ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и самый большой из серийно выпускаемых тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Также в петербургском небе появится самый массовый двухдвигательный вертолёт Ми-8.

Любители крылатых воздушных машин смогут поглазеть на военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, тактические разведчики Су-24МР и сверхманёвренные истребители поколения 4+ Су-30СМ.

Также в параде примут участие сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35 и перехватчики МиГ-31.

В настоящее время пилоты отрабатывают групповую слётанность на базах аэродромов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы.