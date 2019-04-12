Вильнюс передал РФ ноту протеста из-за угроз дипломатам

В МИД Литвы сообщили, что российской стороне была вручена нота протеста из-за угроз, которые поступили в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членам их семей.

31 марта в посольство Литвы в Москве было доставлено письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть столицу России. Отмечается, что угрозы связанны с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора по «делу 13 января», сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД Литвы.

По словам сотрудников министерства, письмо было подписано организацией «Ветераны России», которая объединяет ветеранов спецслужб.

Посольство Литвы обратилось в МИД РФ с просьбой провести расследование и «обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей».

Но по заявлению Вильнюса, «до сих пор не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Он признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.