Двухлетний мальчик упал со второго этажа ТРК “Лето”

Вероятно, семья отдыхала в ТРК после рабочей недели. Фото: Яндекс.Панорама.
Вероятно, семья отдыхала в ТРК после рабочей недели. Фото: Яндекс.Панорама.

Информацию подтвердили в полиции, но не уточняют ничего о состоянии ребенка.

На юге Санкт-Петербурга ребенок упал с высоты второго этажа. Около 21:30 сотрудники больницы сообщили о происшествии в МВД Санкт-Петербурга, где подтвердили информацию Gazeta.SPb 12 апреля.

Известно, что происшествие произошло в ТРК “Лето” на Пулковском шоссе Петербурга. Мальчику исполнилось 2 года. Сейчас врачи не уточняют, в каком состоянии находится ребенок — и точную информацию о его травмах пока не сообщили. Как именно ребенок упал, удалось ли связаться с родителями — всей этой информации об инциденте в Московском районе Санкт-Петербурга не раскрывают. Вероятно, семья отдыхала в ТРК вечером в пятницу после рабочей недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в сети появилось видео обрушения потолка в “Родео драйв”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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