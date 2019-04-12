Двухлетний мальчик упал со второго этажа ТРК “Лето”

Информацию подтвердили в полиции, но не уточняют ничего о состоянии ребенка.

На юге Санкт-Петербурга ребенок упал с высоты второго этажа. Около 21:30 сотрудники больницы сообщили о происшествии в МВД Санкт-Петербурга, где подтвердили информацию Gazeta.SPb 12 апреля.

Известно, что происшествие произошло в ТРК “Лето” на Пулковском шоссе Петербурга. Мальчику исполнилось 2 года. Сейчас врачи не уточняют, в каком состоянии находится ребенок — и точную информацию о его травмах пока не сообщили. Как именно ребенок упал, удалось ли связаться с родителями — всей этой информации об инциденте в Московском районе Санкт-Петербурга не раскрывают. Вероятно, семья отдыхала в ТРК вечером в пятницу после рабочей недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в сети появилось видео обрушения потолка в “Родео драйв”.