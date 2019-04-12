Появилось видео с места обрушения потолка в “Родео драйв”

Администрация ТРК отрицает факт обрушения. Фото: скриншот видео.
Администрация ТРК отрицает факт обрушения. Фото: скриншот видео.

На записи видно лежащие в душевой потолочные плитки и висящие провода.

В социальной сети “ВКонтакте” очевидцы выложили видео с места обрушения потолка в душевой аквапарка ТЦ “Родео драйв”. Пользователи разместили его в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в пятницу 12 апреля — на следующий день после самого происшествия. Автор записи в социальной сети считает, что происшествие пытаются скрыть.

Видео: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На записи видно, что на пол упало несколько потолочных плиток — а сверху свисают оголенные, по словам очевидцев, провода.

Инцидент произошел в четверг вечером — женщины, зашедшие в душевую, вызвали спасателей. Никто не пострадал. Администрация “Родео Драйв” отрицает факт обрушения потолка, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. ТРК расположено на проспекте Культуры в Калининском районе Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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