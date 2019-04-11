Родео Драйв отрицает факт обрушения потолка

Представители аквапарка уверяют, что упало всего несколько плиток.

Инцидент произошел сегодня, 11 апреля. По предварительным данным, посетители аквапарка позвонили в МЧС, сообщив, что на них чуть не упал потолок. Спасатели, прибывшие на место, зашли в душевую. Они обнаружили там четыре пластиковые плитки. Обследовав потолок, спасатели пришли к выводу, что дальнейших обрушений не предвидится. Известно, что в результате никто не пострадал – разве что морально. В момент падения плиток в душевой находилось несколько женщин, они сильно испугались.

В Родео Драйв уже прокомментировали инцидент. Они заявили, что никакой потолок никуда не падал. Сотрудники аквапарка уверяют, что плиты были демонтированы и оставлены в душевой.

«Говорят, что МЧС не вызывали. Якобы это сделали барышни, увидев 4 плитки у стены», говорится в посте Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в душевой петербургского аквапарка обрушился потолок.