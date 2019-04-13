Аэропорт “Пулково” получил замечания от Смольного

Что именно не устроило комитет в предложенных сценариях развития аэропорта, пока не сообщили. Фото: https://pixabay.com

Что именно не устроило комитет в предложенных сценариях развития аэропорта, пока не сообщили. Фото: https://pixabay.com

Комитет по транспорту Петербурга направил в аэропорт замечания по улучшению развития аэропорта.

Поскольку в этом году воздушная гавань Петербурга планирует увеличить пассажиропоток до 20 миллионов человек, то и замечания, скорее всего, связаны с этим. Об этом сообщает сегодня “Петербургский дневник «со ссылкой на смольнинский комитет.

Что именно не устроило комитет в предложенных сценариях развития аэропорта, там пока не сообщили. Также в комитете уточнили, что отправленные замечания — это первая стадия и проработка деталей продолжится.

Напомним, что в планах у аэропорта расширить южную и северную посадочные галереи, увеличить количество выходов на посадку, модернизировать багажную систему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капсульный отель заработал в Пулково.