Гавриков подписал контракт с «Коламбусом»

Хоккеист подписал контракт на два года. Фото: "СКА"

Хоккеист подписал контракт на два года. Фото: "СКА"

Уже бывший защитник «СКА» подписал контракт на два года с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус».

Об этом сообщает «Коламбус». До прихода 23-летний хоккеист Владислав Гавриков играл за петербургский хоккейный клуб «СКА».

«Коламбус» выбрал Гаврикова на драфте НХЛ 2015 года под номером 159. В Континентальной хоккейной лиге молодой хоккеист провел 279 матчей, из которых 57 в плей-офф. Спортсмен набрал 61 очко, забив 20 голов и проведя 41 результативную передачу.

«Коламбус» занимает 8-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Клуб попал в плей-офф, где играет против «Тампы». На данный момент «Коламбус» выигрывает в серии до 4-х побед со счетом 2:0.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что хоккеисты “СКА” Гусев и Гавриков летят на Кубок Стэнли.