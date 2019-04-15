На Двинской горела кухня, а на Магнитогорской — пустой дом

На оба вызова приехало по три машины МЧС — и никто не пострадал.
В ночь с воскресенья на понедельник пожарные тушили горящую технику на кухне дома в Кировском районе Петербурга, сообщили в МЧС Петербурга 15 апреля. Пожар на Двинской улице потушили в 00:05.
Сообщение о пожаре поступило в 23:42, и хотя площадь огня составила всего 1 м2, на вызов прибыли три пожарные машины и 15 спасателей МЧС, сообщили в ведомстве Санкт-Петербурга.
Ранее вечером в воскресенье пожарные потребовались в Красногвардейском районе — огонь полыхал в нежилом здании на Магнитогорской улице. Площадь огня достигла 20 м2, его потушили в 21:46. Управление МЧС Петербурга отправило на вызов три машины и 12 пожарных. В обоих случаях никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Загребском пожарные тушили балкон.