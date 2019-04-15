В Невского районе приняли продувку ТЭЦ за испытания авиации

Жители Кировского района Петербурга к подобным звукам уже привыкли.

Жители домов у метро “Пролетарская” Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях 15 апреля о необычно громком звуке, природу которого им не удалось определить. По словам очевидцев, звук напоминал взлет самолета. Автор записи в соцсети предположил, что проходили секретные испытания и даже вспомнил, что видел что-то в небе без опознавательных огней.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

В социальных сетях объяснили, что звук, который услышали жители Невского района Петербурга — продувка ТЭЦ. В процессе обсуждения выяснилось, что с таким явлением регулярно сталкиваются жители Кировского района Петербурга (особенно в Автово) и реже — Василеостровского. Продувка котельных проводится на каждом заводе — и порой, по словам одного из пользователей, поблизости “некоторые ходят с открытыми ртами, чтоб не оглохнуть во время сброса давления”.

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