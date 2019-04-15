Мошенники придумали новую беспроигрышную лотерею

Деньги попадают на сим-карту Tele2, а затем мошенники снимают их через личный кабинет. Фото: pixabay.com
Деньги попадают на сим-карту Tele2, а затем мошенники снимают их через личный кабинет. Фото: pixabay.com

Жителям России предлагают пройти опрос за вознаграждение — но чтобы его получить, нужно оплатить комиссию.

Жители России пожаловались в полицию и “Роскомнадзор” на новый вид мошенничества, сообщает газета “Коммерсантъ”. Пользователям банковских карт предлагают принять участие в лотерее или опросе за вознаграждение. Затем им сообщают о необходимой комиссии, для снятия который нужны данные карты. Деньги попадают на сим-карту Tele2, а затем злоумышленники снимают их через личный кабинет.

Оператор не подтверждает факт мошенничества, но платформа денежных переводов ChronoPay фиксирует рост операций. В “Лаборатории Касперского” считают, что такую схему мошенничества использовали раньше и с другими операторами связи. Операторы не рассматривают перевод денег со мобильного счета на банковский как мошенничество — виноват тот, кто дал свои данные и отправил деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об участившихся случаях мошенничества в связи с началом нового сезона “Игры престолов”. Желающие бесплатно посмотреть сериал часто натыкаются на вредоносные ссылки, которые содержат вирусы и ПО мошенников.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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