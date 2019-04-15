“Родственница в беде” украла у пенсионерки 127 тысяч рублей

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело о мошенничестве.

В Кировском районе Петербурга пенсионерку обманули мошенники, сообщили Gazeta.SPb в полиции Санкт-Петербурга 15 апреля.

По данным полицейских, в воскресенье к ним обратилась 84-летняя пенсионерка, которая рассказала, что в субботу к ней в квартиру на пр. Ветеранов пришла неизвестная женщина. Она представилась далекой родственницей, попавшей в беду. Ей удалось выманить у пожилой женщины 127 тысяч рублей, сообщили в МВД. Вероятно, пенсионерка попыталась связаться с ней позже и только на следующий день поняла, что ее обманули.

Сейчас в полиции Кировского района Петербурга возбудили дело о крупном мошенничестве. Неизвестную уже начали искать, передают в полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Адмиралтейском районе Петербурга у мужчины отобрали золотую цепочку.