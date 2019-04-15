Администрация Санкт-Петербурга поделится своей кровью

Глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец станет донором впервые.

Администрация Санкт-Петербурга сдаст кровь для пациентов городских больниц, сообщили Gazeta.SPb в Смольном 15 апреля. Акция пройдет 19 апреля — уже в шестой раз. Сотрудников администрации примут в стенах Городской клинической больницы №31.

В сдаче крови примет участие глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец и ее коллеги. Как она призналась сама, до этого она кровь никогда не сдавала — но понимает, что должна показать своим примером важность того, что делает Фонд доноров.

Национальный день донора в России отмечают 20 апреля, а Молодежный день донора в Санкт-Петербурге проводят уже с 2013 года — и за 6 лет в нем поучаствовали свыше 8 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный предложил проводить диспансеризацию новобрачных в Санкт-Петербурге.