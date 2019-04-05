Смольный предложил проводить диспансеризацию новобрачных

Митянина поручила комитетам разработать программу. Фото: gov.spb.ru
Митянина поручила комитетам разработать программу. Фото: gov.spb.ru

Согласно предложению, жених и невеста смогут проверять своё здоровье по специальной программе диспансеризации для желающих вступить в брак.

Данное предложение поступило от вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной. Она заявила, что программу диспансеризации для женихов и невест нужно проработать на уровне городского правительства.

По словам Анны Митяниной, нововведение поможет сформировать институт здоровой семье и популяризует ответственное отношение к здоровью будущих детей.

Вице-губернатор поручила комитетам по здравоохранению и по социальной политике продумать возможность обследования в Центре семьи и брака горожан, подавших заявление в ЗАГС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитал чиновников из-за неправильного выделения квот.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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