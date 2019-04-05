Смольный предложил проводить диспансеризацию новобрачных

Согласно предложению, жених и невеста смогут проверять своё здоровье по специальной программе диспансеризации для желающих вступить в брак.
Данное предложение поступило от вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной. Она заявила, что программу диспансеризации для женихов и невест нужно проработать на уровне городского правительства.
По словам Анны Митяниной, нововведение поможет сформировать институт здоровой семье и популяризует ответственное отношение к здоровью будущих детей.
Вице-губернатор поручила комитетам по здравоохранению и по социальной политике продумать возможность обследования в Центре семьи и брака горожан, подавших заявление в ЗАГС.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитал чиновников из-за неправильного выделения квот.