Томаты из Марокко отправили обратно из-за живых личинок

Потеря урожая от моли может достигать от 35% до 100%. Фото: pixabay.com

Потеря урожая от моли может достигать от 35% до 100%. Фото: pixabay.com

Ветеринары Ленобласти обследовали образцы груза в 11,5 тонн.

В Санкт-Петербурге определили судьбу томатов, прибывших из Марокко: груз отправится обратно, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 15 апреля. В партии обнаружили личинок моли.

Поставщики 11,5 тонн томатов ждали результатов экспертизы лаборатории Ленобласти. В итоге специалисты-ветеринары подтвердили, что груз заражен южноамериканской томатной молью. Этот вредитель часто встречается в Южной Америке, Европе и средиземноморских странах.

Эксперты считают, что потеря урожая из-за томатной моли может достигать от 35% до 100%, сообщили в Россельхознадзоре Петербурга. Поскольку нельзя, чтобы вредитель попал на территорию ЕЭС, весь груз отправляют обратно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси.