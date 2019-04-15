В электричках Петербурга вводят абонемент «Дачный»

В петербургских электричках начнёт действовать железнодорожный абонементный билет «Дачный». Абонемент вступит в силу с 26 апреля по 30 сентября, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

«Дачный» будет действовать на ограниченное количество маршрутов по каждому направлению.

Действие билета распространяется на поездки по пятницам (в предпраздничные дни) в направлении из Петербурга.

В выходные дни абонемент предоставляет его владельцу неограниченное количество поездок в пределах маршрута из Петербурга и назад в Петербург.

По понедельникам действие абонемента распространяется на поездки из Санкт-Петербурга).