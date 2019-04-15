В Петербурге появятся низкопольные трамваи с Wi-Fi

В Санкт-Петербурге в скором времени появятся новые низкопольные трамваи, оборудованные Wi-Fi и системой видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

ГУП «Горэлектротранс» объявил тендер на закупку 21-го трехсекционного трамвайного вагона. Бюджет конкурса составляет 2,025 млрд рублей.

Отмечается, что новые трамваи начнут движение по дорожным полотнам Северной столицы с 1 сентября 2019 года.

В компании напоминают, что С 16 апреля по 1 июля 2019 трамвайный маршрут №16 усилит работу. Это связано с временным закрытием станции метро «Нарвская» на вход с 08:20 до 08:50, а также ограничения на вход на станцию с 17:15 до 19:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что общественные активисты просят Беглова развивать трамваи и платную парковку в Петербурге. По мнению горожан, ненормально, что светофоры, метрополитен, остановки и маршрутки курируют четыре разных комитета.