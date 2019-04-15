Выборы в Финляндии выиграла оппозиция

На парламентских выборах в Финляндии победу одержала оппозиционная Социал-демократическая партия. Выборы состоялись в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Финляндии.

По количеству набранных голосов Социал-демократическая партия заняла первое место, за нее проголосовали 17,7 процентов граждан. Второе месте отошло также представителям оппозиции партии «Истинные финны» — 17,5 процента голосов. Третьей силой в парламенте будет представлена Национальная коалиционная партия с 17 процентами.

Правящая партия «Финляндский центр» оказалась на четвертой строчке, получив 13,8 процента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что муниципальные выборы-2019 в Петербурге будут более конкурентными. Выборы в муниципальные советы Петербурга пройдут совместно с выборами губернатора Петербурга в сентябре 2019 года. В четверг, 11 апреля, представители разных партий и движений в ходе пресс-конференции, прошедшей в АБН, объяснили, чего можно ждать от осенних выборов в Северной столице.