В Ленобласти открыли новую газораспределительную станцию “Лаголово”

Она повысит надежность Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных, расположенных в Красносельском районе Петербурга.
В формате телемоста дали старт запуск новой газораспределительной станции “Лаголово”, сообщают в администрации Ленобласти.
В церемонии запуска приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ОАО “Газпром” Алексей Миллер.
Новая станция будет снабжать газом энергетическим предприятиям, которые снабжают теплом десятки тысяч петербургских квартир. К ныне действующей станции Юго-Западной ТЭЦ сегодня нареканий нет, но ввод “Лаголово” позволит сохранить качество услуг при резком росте энергопотребления.
Новые мощности позволят обеспечить поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты некоторые районов Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФАС рассудит: “ПетербургГаз” смешался с “ПетробурГаз”.