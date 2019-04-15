В Ленобласти открыли новую газораспределительную станцию “Лаголово”

Новые мощности позволят обеспечить поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты некоторые районов Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Новые мощности позволят обеспечить поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты некоторые районов Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Она повысит надежность Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных, расположенных в Красносельском районе Петербурга.

В формате телемоста дали старт запуск новой газораспределительной станции “Лаголово”, сообщают в администрации Ленобласти.

В церемонии запуска приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ОАО “Газпром” Алексей Миллер.

Новая станция будет снабжать газом энергетическим предприятиям, которые снабжают теплом десятки тысяч петербургских квартир. К ныне действующей станции Юго-Западной ТЭЦ сегодня нареканий нет, но ввод “Лаголово” позволит сохранить качество услуг при резком росте энергопотребления.

Новые мощности позволят обеспечить поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты некоторые районов Ленобласти.

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