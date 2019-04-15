В Пушкинском доме дебошир избил троих сотрудников

В Пушкинском доме (Институт русской литературы РАН) неадекватный дебошир избил двух женщин и одного мужчину, который пытался их защитить.

Сотрудникам института удалось скрутить хулигана еще до прибытия правоохранителей.

По словам заместителя директора Пушкинского дома Петра Бочкова, пьяный дебошир начал свое похождение еще на остановке общественного транспорта, попросив у одной из сотрудниц телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, мужчина добрался до Пушкинского дома и устроил внутри дебош.

Там он пребывал в поисках «некой» Кати. Когда поиски не увенчались успехом мужчина избил двух женщин. У одной из них сломана нога, у второй сотрясение мозга.

Пострадал и мужчина, который хотел защитить сотрудниц. Все трое госпитализированы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мужчина устроил дебош в вагоне петербургского метро.