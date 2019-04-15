Ленинградцам обещают теплый вторник без осадков

На небе будут облака, но совсем немного.

Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в Ленинградской области завтра, 16 апреля. Известно, что ночью температуры воздуха может опустится до минус четырех или даже минус семи градусов, а в некоторых районах останется выше ноля – там столбик термометра задержится на отметке в плюс один градус. Ближе к обеду распогодится – ленинградцы смогут надеть легкие куртки, так как воздух прогреется минимум до плюс восьми градусов, а где-то даже до плюс 16 градусов, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты уверяют, что обойдется без осадков, несмотря на небольшое количество облаков на небе. Единственное, что будет беспокоить жителей Ленинградской области – это ветер, который разгонится до 9 метров в секунду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что понедельник в Петербурге станет солнечным — как и вся неделя. Сейчас на улице действительно солнце и тепло – плюс восемь градусов и легкий ветер, гуляющий по улицам города.