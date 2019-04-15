Понедельник в Петербурге станет солнечным — как и вся неделя

Осадков в понедельник не ждут, а ветер не превысит 2 м/с. Фото: pixabay.com

Осадков в понедельник не ждут, а ветер не превысит 2 м/с. Фото: pixabay.com

Средняя температура сегодня составит 10 градусов тепла и останется такой до воскресенья.

Понедельник в Санкт-Петербурге обещает быть ясным и солнечным, судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода на 15 апреля. Температура достигнет 10 градусов тепла. Осадков не ждут, а ветер не превысит 2 м/с.

Ночью в Санкт-Петербурге температура, судя по прогнозу, могла опуститься ниже нуля, что теоретически вызвало бы гололед на дорогах. Тем не менее, судя по сообщениям в социальных сетях, на дорогах уже не скользко.

Грядущая неделя обещает быть ясной и солнечной — а средняя температура будет составлять около 11 градусов. Ближайшие осадки синоптики ждут только в следующую среду 24 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Санкт-Петербурга жители вышли на уборку улиц.