Беглов хочет, чтобы льготники ездили бесплатно в электричках

Если предложение может вступить в силу уже в конце текущего месяца.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что билеты не должны ничего стоить пенсионерам, многодетным семьям, а также ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Сейчас льготники, которые отправляются в дорогу на электричках, имеют скидку в размере 90%.

Глава города уже рассказал о своей инициативе депутатам ЗакСа. Он выразил надежду, что коллеги его поддержат и уже 27 апреля льготники смогут больше не платить за проезд в электричках. К слову, на данный момент скидка действительна только в период с конца апреля по конец октября. Будут ли билеты бесплатными круглогодично или же цену снизят только на пять месяцев – неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области льготники будут платить за мусор со скидкой.