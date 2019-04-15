В Санкт-Петербурге пройдет парад ретротранспорта

Парад пройдет 25 мая. Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
Парад пройдет 25 мая. Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Чуть больше, чем через месяц, 25 мая, в Северной Столице пройдет историческое мероприятие. По улицам города проедет 20 колонн ретротранспорта.

После проезда машины остановятся на выставке. Любой желающий может в деталях рассмотреть автомобили с сфотографироваться на память.

В 20 колонн пройдут более 200 старинных автомобилей, автобусов, трамваев и другого ретротранспорта. Они будут двигаться от гостиницы «Прибалтийская» на Морской набережной.

Пока что в Петербурге нет музея автотранспорта, поэтому парад — это прекрасная возможность для любителей старых автомобилей и не только полюбоваться редкими моделями автомобилей.

Организацией парада занимается предприятие «Пассажиравтотранс».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что строительство станции петербургского метрополитена «Горный институт» отложено до 2022 года. Стоимость участка не изменилась.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
афиша парад авто ретротранспорт
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