Строительство станции метро «Горный институт» отложено до 2022 года

Сдача работ перенесена на 2,5 года. Фото:
Сдача работ перенесена на 2,5 года. Фото: "Метрострой"

По строительству оранжевой ветки подписано дополнительное соглашение между компанией «Метрострой» и Дирекцией транспортного строительства.

Согласно новым условиям, станция петербургского метрополитена «Горный институт» должна быть сдана до 31 мая 2022 года. Информация об изменениях появилась сегодня, 15 апреля, на сайте Госзакупок.

«Метрострой» получит аванс в сумме 800 миллионов рублей. Отработать предоставленные денежные средства компании нужно до декабря этого года, сообщается в дополнительном соглашении.

Ранее планировалось, что строительные работы на станции метро будут завершены уже к осени этого года. Стоимость участка не изменилась и так же составляет 20,7 миллиардов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, в каком году Петербург и финскую Лаппеенранту свяжут электричкой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
горный институт госзакупки метрострой
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