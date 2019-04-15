Стало известно, в каком году Петербург и финскую Лаппеенранту свяжут электричкой

Объем инвестиций на российскую сторону еще не просчитан. Фото: https://pixabay.com
Объем инвестиций на российскую сторону еще не просчитан. Фото: https://pixabay.com

Российско-финская группа исследователей подготовила прогнозный расчет пассажиропотока по проекту железнодорожного сообщения между Петербургом и Лаппеенрантой.

Предполагается, что уже в 2025 году петербуржцы и жители соседней Финляндии смогут воспользоваться электричкой. Об этом сообщат “Коммерсант”. По оценке специалистов, на электричке могут передвигаться около 1 млн пассажиров.

Правда, чтобы это стало возможным, за шесть лет необходимо реконструировать инфраструктуру. Финляндия для этих целей может выделить €85 млн.

Ранее сообщалось, что перспективу запуска такого сообщения обсудили российские и финские власти еще в феврале этого года.

На сумму, которую планируют выделить власти Финляндии, планируют провести модернизацию пункта пропуска и станций в Иматре и Лаппеенранте. В свою очередь, объем инвестиций на российскую сторону еще не просчитан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в шутке про финских туристов Путин заверил, что граждане соседней страны “закусывают” в России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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