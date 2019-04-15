Швыткин: Мы никогда не будем мальчиками для битья

Швыткин считает, что Москва готова к диалогу, а вот НАТО - нет. Фото: http://duma.gov.ru/

Швыткин считает, что Москва готова к диалогу, а вот НАТО - нет. Фото: http://duma.gov.ru/

Зампред думского комитета по обороне прокомментировал разрыв сотрудничества между Россией и НАТО.

О прекращении взаимоотношений России с альянсом стало известно сегодня, 15 апреля. Александр Грушко рассказал, что о продолжении сотрудничества на данный момент не может быть и речи. На новость уже отреагировал Юрий Швыткин, который считает, что пытаться сохранить контакт с НАТО – нет смысла. Дело в том, что альянс сам не ищет поводов для налаживания отношений – он настроен против России агрессивно, несмотря на то, что Москва всегда готова к диалогу. Политик заявил, что никогда не будет «игры в поддавки», передает ТАСС.

Напоминаем, что отношения России и НАТО портятся на протяжении 10 лет, считают эксперты. При этом дружба не нужна не только альянсу, но и Москве. Нынешнюю ситуацию специалисты называют «пиком этого охлаждения».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что больной раком сенатор Беннет хочет участвовать в борьбе за пост президента США.