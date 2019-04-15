В Выборге продали «Родину» ради суши

Кинотеатр приобрели за 22 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Изначально здание хотели продать почти за 50 миллионов рублей, но во время аукциона цена упала в два раза. Теперь кинотеатр «Родина» принадлежит не «Выборг банку», а известному петербургскому ресторатору – Сергею Симареву. Он является владельцем сети «Токио-Сити», так что напрашивается вывод – в Выборге в скором времени могут открыть новое заведение. Симареву досталось здание площадью 900 квадратных метров – есть мнение, что его снесут и построят на месте новое, передает 47news.

Напоминаем, что кинотеатра около 10 лет назад пережил пожар, после которого чего он пустовал. Здание, к слову, построили в 1917 году – там сначала продавали хлебные изделия, но после войны вместо магазина открыли кинотеатр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге продали нежилые помещения на Адмиралтейской набережной за 149,5 млн рублей.