Петербургские цветники начали готовить к лету

Там высадят первые цветы уже через пару дней.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Совсем скоро цветники Санкт-Петербурга преобразятся, так как их украсят анютины глазки и виолы. Прежде чем садовники приступят к работе, нужно подготовить цветники – убрать мусор и лишний песок. Первые цветы высадят 20 апреля – специалисты будут трудиться над газоном в саду Зимнего дворца и над цветником на откосе Дворцового проезда. Первый, к слову, изменит свою форму, говорится в сообщении комитета по благоустройству.

Все цветы постараются успеть высадить к майским праздникам, чтобы «к 9 мая газон успел взойти». Также в ведомстве отметили, что впереди у них много планов – осенью, например, хотят посадить клевы и дубы у Эрмитажа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Египетских ворот появится цветник – горожане сами выбрали, какой эскиз им нравится больше всего. В композиции используют пять разных цветов.