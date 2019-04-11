У Египетских ворот появится цветник

Петербуржцы сами выбирали, какой эскиз им больше нравится.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Конкурс, в рамках которого решали, где разбить цветник, стартовал в начале марта 2019 года. Садовники предлагали различные эскизы, их оценивали горожане. Большая часть людей проголосовали за автора работы, который решил благоустроить территорию у Египетских ворот.

Специалист предложил использовать пять видов цветов, композиция из которых будет напоминать сценическое действо. Петербуржцы смогут рассмотреть полотна кулис, маски и цветы, говорится в сообщении комитета по благоустройству. Цветник займет площадь в 200 квадратных метров.

Его обещают разбить в начале лета. Известно, что цветники также появятся на пересечении проспекта Просвещения с улицей Есенина и в сквере Володарского в Колпино.

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