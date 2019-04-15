В Петербурге спустя 20 лет нашлось место памятнику Гумилева

Единственный в городе памятник в честь русского поэта установили в сквере перед Институтом иностранных языков им. А.И. Герцена.

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 15 апреля. Автор скульптуры Алексей Архипов отметил, что это должно было произойти еще 22 года назад – именно столько Гумилев ждал своего часа. Он также отметил, что его работа наполнена знаками, которые будут понятны истинным ценителям творчества поэта. Архипов обратил внимание собравшихся на то, что памятник представляет из себя своеобразную лестницу, на вершине которой стоит Николай Гумилев. Этим скульптор хотел показать торжество разума над всем остальным, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что дата мероприятия выбрана не случайно – именно 15 апреля 133 года назад на свет появился будущий поэт.

Специалисты отметили, что он до сих пор не получил той славы, которую заслуживает. Тем не менее, уверены они, памятник поможет популяризировать творчество Гумилева.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге поставят памятник Жорсу Алферову.