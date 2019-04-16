На Исаакиевской площади светофор ограничит движение почти на месяц

Работы по строительству светофоров до 10 мая ограничат движение транспорта еще на 4 участках. Фото: https://pixabay.com

Работы по строительству светофоров до 10 мая ограничат движение транспорта еще на 4 участках. Фото: https://pixabay.com

Также накануне вступили изменения в режим проезда в пяти районах. Петербургским водителям стоит быть внимательными в Приморском, Адмиралтейском, Калининском, Василеостровском и Красносельском районах.

В среду, 17 апреля, движение транспорта на Исаакиевской площади ограничат. Об этом сообщают в КРТИ.

Ограничения связаны с ремонтными работами светофора. Реконструкцию будут проводить на пересечении Исаакиевской площади, Вознесенского проспекта и Большой Морской улицы. Завершить ремонт планируют к 10 мая.

Также, сообщают в комитете Смольного, накануне вступили в силу ограничения в пяти района Петербурга.

Так, с 16 по 19 апреля из-за реконструкции теплосети будет закрыт проезд машин по улице Фаворского от Гражданского проспекта до Гжатской улицы.

Помимо этого, реконструкция светофора будут проводить около дома №3 по улице Савушкина; рядом с Библиотечным переулком по улице Шкапина; по проспекту Ленина от улицы Массальского до Гвардейской улицы; на перекрестке улицы Первого мая, проспекта Красных Командиров и Привокзальной улицы. Эти работы до 10 мая также ограничат движение.

В свою очередь реконструкция газопровода до 26 мая ограничит проезд по Шкиперскому протоку от улицы Шевченко до улицы Беринга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тепловые сети 16 апреля проверят в двух районах Петербурга.